Tra blindati e armi il piano è fallito: saltano le elezioni in Libia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alle elezioni presidenziali del 24 dicembre in Libia ci credevano in pochi. Ora, dopo che nella notte un gruppo di uomini armati ha circondato e bloccato l’accesso alla sede del governo a Tripoli e all’ufficio del premier Abdul Hamid Dbeibah, non ci crede proprio più nessuno. Un rinvio sembra inevitabile: questione di giorni, se non di ore. Tramonta così, tra blindati e armi, la data scelta alla Conferenza di Berlino per il suo alto valore simbolico: il 70esimo anniversario dell’indipendenza della Libia. Una data che poco più di un mese fa, alla Conferenza di Parigi, Emmanuel Macron e Mario Draghi avevano provato a salvare, malgrado la consapevolezza di quest’ultimo della corsa contro il tempo per costruire un quadro legale completamente assente. La dimostrazione di forza dei signori della guerra ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Allepresidenziali del 24 dicembre inci credevano in pochi. Ora, dopo che nella notte un gruppo di uomini armati ha circondato e bloccato l’accesso alla sede del governo a Tripoli e all’ufficio del premier Abdul Hamid Dbeibah, non ci crede proprio più nessuno. Un rinvio sembra inevitabile: questione di giorni, se non di ore. Tramonta così, tra, la data scelta alla Conferenza di Berlino per il suo alto valore simbolico: il 70esimo anniversario dell’indipendenza della. Una data che poco più di un mese fa, alla Conferenza di Parigi, Emmanuel Macron e Mario Draghi avevano provato a salvare, malgrado la consapevolezza di quest’ultimo della corsa contro il tempo per costruire un quadro legale completamente assente. La dimostrazione di forza dei signori della guerra ...

