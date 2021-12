Torino, Ansaldi: «C’è mancato equilibrio» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cristian Ansaldi ha parlato al termine della sfida contro la Sampdoria ai microfoni di Sportmediaset. Le parole dell’esterno del Torino Cristian Ansaldi, esterno del Torino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le sue parole: SAMPDORIA-Torino – «Abbiamo regalato i gol agli avversari. Non abbiamo trovato l’equilibrio giusto. Per arrivare ai risultati dobbiamo continuare a lavorare e non mollare.» CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cristianha parlato al termine della sfida contro la Sampdoria ai microfoni di Sportmediaset. Le parole dell’esterno delCristian, esterno del, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le sue parole: SAMPDORIA-– «Abbiamo regalato i gol agli avversari. Non abbiamo trovato l’giusto. Per arrivare ai risultati dobbiamo continuare a lavorare e non mollare.» CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : ??#Ansaldi amaro dopo la sconfitta in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - SampNews24 : Torino, #Ansaldi non ci sta: «Gol della #Sampdoria? È arrivato così…» - Giampaolesimo : @Lazurismo Giochiamo a Genova, io anche ero convinto fosse a Torino prima di qualche giorno fa Invece per i 9 in campo Zaza e Ansaldi sv - Blucerchiando : La formazioni di #SampTorino Sampdoria (4-4-2): Falcone; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Askild… - fotballsentral1 : Sampdoria XI: Falcone, Chabot, Murru, Ferrari, Dragusin, THORSBY????, Verre, Depaoli, ASKILDSEN????, Quagliarella og Ci… -