Tennis, esibizione Abu Dhabi 2021: Murray supera Evans e si guadagna la semifinale con Nadal (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il match che tutti attendevano è finalmente realtà. Nella semifinale del Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione ad Abu Dhabi, si sfideranno Andy Murray e Rafa Nadal. I due, che nell’arco della loro carriera hanno dato vita a sfide leggendarie, non si affrontano dal lontano 2016. Già qualificato al penultimo atto del torneo lo spagnolo, seconda testa di serie. Ha dovuto invece staccare il pass il britannico, che si è assicurato il derby contro il connazionale Evans. 6-3 6-2 il punteggio in favore dell’ex numero uno del mondo, capace di archiviare la pratica in circa 90 minuti di gioco. Piuttosto equilibrato il primo parziale, caratterizzato da numerosi games ai vantaggi. A senso unico invece la seconda frazione, dove il servizio ha abbandonato ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il match che tutti attendevano è finalmente realtà. Nelladel Mubadala WorldChampionship, torneo diad Abu, si sfideranno Andye Rafa. I due, che nell’arco della loro carriera hanno dato vita a sfide leggendarie, non si affrontano dal lontano 2016. Già qualificato al penultimo atto del torneo lo spagnolo, seconda testa di serie. Ha dovuto invece staccare il pass il britannico, che si è assicurato il derby contro il connazionale. 6-3 6-2 il punteggio in favore dell’ex numero uno del mondo, capace di archiviare la pratica in circa 90 minuti di gioco. Piuttosto equilibrato il primo parziale, caratterizzato da numerosi games ai vantaggi. A senso unico invece la seconda frazione, dove il servizio ha abbandonato ...

