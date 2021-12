Taranto | mascherine obbligatorie all’aperto da lunedì Fino al 9 gennaio

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Riunione questa sera in Prefettura del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell’incontro presieduto dal prefetto Martino e a cui hanno preso parte anche il Commissario Cardellicchio e i vertici delle forze dell’ordine, è maturata la decisione di rendere obbligatorio al’uso della mascherinadurante le prossime festività. Bisognerà indossarla dal 20 dicembre al 9nelle strade del centro e in alcuni luoghi di ritrovo della periferia per evitare al massimo le possibilità di contagio. Il Commissario Cardellicchio sta firmando l’ordinanza. L'articoloda al 9 ...

Riunione questa sera in Prefettura del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell'incontro presieduto dal prefetto Martino e a cui hanno preso parte anche il Commissario Cardellicchio e i vertici delle forze dell'ordine, è maturata la decisione di rendere obbligatorio al'uso della mascherina durante le prossime festività. Bisognerà indossarla dal 20 dicembre al 9 gennaio nelle strade del centro e in alcuni luoghi di ritrovo della periferia per evitare al massimo le possibilità di contagio. Il Commissario Cardellicchio sta firmando l'ordinanza.