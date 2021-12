Sondrio | valanga travolge e uccide Jacopo Compagnoni | fratello di Deborah

(Di giovedì 16 dicembre 2021)di, sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali, è morto travolto da ...

... quando è avvenuto il distacco e lalo ha travolto. L'amico ha subito chiamato i soccorsi ... Compagnoni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Sondalo con l'elisoccorso di...- 'La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello ... deceduto giovedì all'età di 40 anni dopo essere stato travolto da unamentre scendeva dal ...Oggi, venerdì 18 dicembre, l’ultimo saluto a Jacopo Compagnoni, il fratello dell’ex campionessa olimpionica morto travolto da una valanga ...Il turista ha scritto una lettera per ringraziare i giovani che sono riusciti a liberarlo scavando nella neve a mani nude dopo la valanga ...