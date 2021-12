Sci alpino, brutta caduta per Martina Peterlini in Coppa Europa. Preoccupa il ginocchio destro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Brutte notizie per la squadra italiana di sci alpino al femminile. Le donne dello slalom erano impegnate oggi in Valle Aurina per l’appuntamento di Coppa Europa dove si è imposta l’austriaca Chiara Mair. Nella seconda manche sul tracciato altoatesino una bruttissima caduta ha coinvolto Martina Peterlini. L’azzurra è rimasta a terra in diversi minuti venendo trasportata fuori dal tracciato in toboga. Le notizie da parte della FISI parlano di una probabile distorsione al ginocchio destro che verrà valutata nelle prossime ore all’ospedale di Brunico. La speranza è che non ci siano fratture e che, dopo un piccolo periodo di pausa, l’azzurra possa tornare in gara. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Brutte notizie per la squadra italiana di scial femminile. Le donne dello slalom erano impegnate oggi in Valle Aurina per l’appuntamento didove si è imposta l’austriaca Chiara Mair. Nella seconda manche sul tracciato altoatesino una bruttissimaha coinvolto. L’azzurra è rimasta a terra in diversi minuti venendo trasportata fuori dal tracciato in toboga. Le notizie da parte della FISI parlano di una probabile distorsione alche verrà valutata nelle prossime ore all’ospedale di Brunico. La speranza è che non ci siano fratture e che, dopo un piccolo periodo di pausa, l’azzurra possa tornare in gara. Foto: Lapresse

