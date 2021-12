Sanremo 2022, ecco i titoli delle 25 canzoni in gara al prossimo Festival (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella serata di ieri, in occasione della finale di Sanremo Giovani, Amadeus ha annunciato i titoli delle 25 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022. Oltre i brani dei 22 big, si sono aggiunti anche i 3 singoli dei finalisti di Sanremo Giovani, il concorso musicale dedicato agli aspiranti artisti che cullano il sogno di cantare sul palcoscenico dell’Ariston. In attesa dell’inizio del Festival, scopriamo dunque insieme i titoli dei 25 brani in gara nella prossima edizione della kermesse sanremese, che si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio del nuovo anno. titoli delle canzoni di Sanremo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella serata di ieri, in occasione della finale diGiovani, Amadeus ha annunciato i25inaldi. Oltre i brani dei 22 big, si sono aggiunti anche i 3 singoli dei finalisti diGiovani, il concorso musicale dedicato agli aspiranti artisti che cullano il sogno di cantare sul palcoscenico dell’Ariston. In attesa dell’inizio del, scopriamo dunque insieme idei 25 brani innella prossima edizione della kermesse sanremese, che si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio del nuovo anno.di...

