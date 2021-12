San Gennaro oggi: il sangue non si è sciolto. Niente miracolo il 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora Niente miracolo nel Duomo di Napoli. L a liquefazione del sangue di San Gennaro , Santo patrono della città, non è avvenuta. Quando alle ore 9 l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancoranel Duomo di Napoli. L a liquefazione deldi San, Santo patrono della città, non è avvenuta. Quando alle ore 9 l'abate della Cappella del Tesoro di San, ...

