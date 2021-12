Sail GP | penultima tappa in Australia | una sfida tra padroni di casa

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Se la giocheranno in, ladella seconda stagione delGp in, tutti e tre consapevoli che la loro prestazione sarà determinante per la regata finale nelle acque di San Francisco a marzo. Tom Slingsby, Jimmy Spithill e Nathan Outteridge: tre skipperni, tre posti per il podio e tre squadre che questo fine settimana si daranno battaglia nel pittoresco porto di Sydney per l’Grand Prix.GP: scontro tra Slingsby, Spithill e Outteridge Le premesse per il grande spettacolo ci sono tutte: le tre punte di diamante della vela internazionale utilizzeranno laregata della seconda stagione per cercare di mantenere le loro squadre in ...