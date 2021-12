Rischio Omicron, ma tra gli over 40 le terze dosi ancora non decollano (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Italia la circolazione della nuova variante del coronavirus è ancora allo 0,2%. Ma ci si aspetta una forte accelerazione Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Italia la circolazione della nuova variante del coronavirus èallo 0,2%. Ma ci si aspetta una forte accelerazione

Advertising

WRicciardi : se con la Delta l’infezione per i non vaccinati era probabile con l’Omicron è praticamente certa (rischio tre volte… - Armandoann4 : RT @sole24ore: ?? Rischio #Omicron, ma tra gli #over40 le #terzedosi ancora non decollano - fisco24_info : Rischio Omicron, ma tra gli over 40 le terze dosi ancora non decollano: In Italia la circolazione della nuova varia… - sole24ore : ?? Rischio #Omicron, ma tra gli #over40 le #terzedosi ancora non decollano - maurtai : @CarloGarzia I vaccinati si ammalano meno e contagiano meno ma una piccola percentuale di rischio la corrono pure… -