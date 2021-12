Premier League, incubo Covid: possibile sospensione fino a metà gennaio (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Premier League potrebbe essere sospesa fino a metà gennaio: troppi i casi di Covid tra le società del massimo campionato inglese L’incubo Covid sta travolgendo la Premier League. È di queste ore il rinvio ufficiale di Leicester-Tottenham a causa delle ultime positività emerse nei rispettivi gruppi-squadra. Situazione drammatica anche per altri club inglesi come Manchester United e Brentford. A tal proposito, come riportato da gazzetta.it, i vertici del calcio britannico starebbero valutando la sospensione del campionato fino a metà gennaio, nella speranza di poter controllare la nuova ondata della variante Omicron. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lapotrebbe essere sospesa: troppi i casi ditra le società del massimo campionato inglese L’sta travolgendo la. È di queste ore il rinvio ufficiale di Leicester-Tottenham a causa delle ultime positività emerse nei rispettivi gruppi-squadra. Situazione drammatica anche per altri club inglesi come Manchester United e Brentford. A tal proposito, come riportato da gazzetta.it, i vertici del calcio britannico starebbero valutando ladel campionato, nella speranza di poter controllare la nuova ondata della variante Omicron. L'articolo proviene da ...

Advertising

FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - sportface2016 : #PremierLeague, ipotesi stop al campionato fino a metà gennaio - pasqualinipatri : Premier League, rinviata la sfida tra Leicester e Tottenham per focolaio Covid-19 - CalcioNews24 : #PremierLeague, incubo Covid: possibile sospensione fino a metà gennaio - SkySport : Troppi contagi, salta anche #LeicesterTottenham: terzo rinvio per la squadra di Conte #SkySport #SkyPremier #LEITOT… -