Patrick Zaki ha bisogno del suo account Instagram, ma il social non lo ha ancora aiutato a recuperarlo (Di giovedì 16 dicembre 2021) La scarcerazione di Patrick Zaki ha dato modo a tante persone di poterlo vedere in volto, dopo due anni in cui aveva soltanto sentito parlare di lui. Ha potuto incontrare, anche se solo virtualmente – attraverso lo schermo di una televisione o attraverso un portale di news online che ha trasmesso una sua intervista esclusiva -, il suo sguardo ora sereno e il suo viso molto solare. Ha potuto toccare con mano la sua gratitudine nei confronti dell'Italia. Ora, però, Patrik Zaki ha bisogno di comunicare e di avere a disposizione degli strumenti – alla portata di tutti – per farlo. Per questo, attraverso il suo account Twitter che abbiamo imparato a riconoscere in un proliferare di profili fake (non mancano mai, nemmeno in questi casi), ha chiesto a Instagram di riottenere il vecchio ...

