Palermo, nuova proprietà? Pallotta mette gli occhi sul club (Di giovedì 16 dicembre 2021) È il Giornale di Sicilia a rivelare l’indiscrezione che vede il Palermo aver suscitato l’interesse di James Pallotta. L’ex patron della Roma pare infatti abbia già avviato dei contatti con il presidente rosanero Dario Mirri. L’idea dell’imprenditore statunitense è quella di tornare a investire nel calcio italiano, dopo l’esperienza quasi decennale con la Roma. Pallotta ha infatti acquistato i giallorossi nel 2011 e ne è rimasto proprietario e presidente fino al 2020, quando ha ceduto la società ai Friedkin. Si tratta quindi di comprendere gli estremi di realizzazione di questa idea e di quanto sia disposto Mirri a trattare. Per adesso un emissario di Raptor Group, società di Pallotta, ha già avuto dei contatti con l’attuale primo tifoso rosanero. Palermo: l’ipotesi Pallotta e le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) È il Giornale di Sicilia a rivelare l’indiscrezione che vede ilaver suscitato l’interesse di James. L’ex patron della Roma pare infatti abbia già avviato dei contatti con il presidente rosanero Dario Mirri. L’idea dell’imprenditore statunitense è quella di tornare a investire nel calcio italiano, dopo l’esperienza quasi decennale con la Roma.ha infatti acquistato i giallorossi nel 2011 e ne è rimasto proprietario e presidente fino al 2020, quando ha ceduto la società ai Friedkin. Si tratta quindi di comprendere gli estremi di realizzazione di questa idea e di quanto sia disposto Mirri a trattare. Per adesso un emissario di Raptor Group, società di, ha già avuto dei contatti con l’attuale primo tifoso rosanero.: l’ipotesie le ...

Advertising

veronicalfonsi : Domani saremo in Tribunale a Palermo per una nuova udienza del Processo #Salvini. Bloccando in mare Sama e la sua f… - felsasicilia : RT @CislPaTp: Alla nuova segreteria @felsasicilia guidata dal segretario generale Francesco Lo Re @cicciolore e dove sono stati eletti gli… - cicciolore : RT @CislPaTp: Alla nuova segreteria @felsasicilia guidata dal segretario generale Francesco Lo Re @cicciolore e dove sono stati eletti gli… - caseriposo : Vi presentiamo una nuova casa di riposo a Palermo ! :) Casa Di Riposo Vincenzina Cusmano - - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Una proposta di fratellanza per l’architettura giunge da “Il Giuramento di Pan”, titolo del v… -