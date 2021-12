Oroscopo del Sud: edizione serale (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Oroscopo del Sud da oggi avrà anche un'edizione serale. Scopriamo insieme le previsioni di questa serata di Giovedì 16 Dicembre 2021, segno per segno. Ariete: Venere non è molto vantaggiosa, ama i pensieri mutevoli, l'indecisione, i capricci, la confusione: soprattutto quando i progetti, le relazioni e la vita matrimoniale sono in pericolo. Se la scommessa colpisce la pace personale, è meglio procedere con cautela. Toro: Sii intraprendente sul posto di lavoro e non aspettare l'aiuto o l'approvazione dei colleghi per affrontare progetti che ti entusiasmano. Un incontro dolce e splendido porterà a una vita spensierata senza troppi progetti per il futuro. Gemelli: Un po' più di apertura e comunicazione nella vita matrimoniale, avrai molte soddisfazioni. Al lavoro, devi chiarire le tue idee prima di metterle in pratica. La migliore ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'del Sud da oggi avrà anche un'. Scopriamo insieme le previsioni di questa serata di Giovedì 16 Dicembre 2021, segno per segno. Ariete: Venere non è molto vantaggiosa, ama i pensieri mutevoli, l'indecisione, i capricci, la confusione: soprattutto quando i progetti, le relazioni e la vita matrimoniale sono in pericolo. Se la scommessa colpisce la pace personale, è meglio procedere con cautela. Toro: Sii intraprendente sul posto di lavoro e non aspettare l'aiuto o l'approvazione dei colleghi per affrontare progetti che ti entusiasmano. Un incontro dolce e splendido porterà a una vita spensierata senza troppi progetti per il futuro. Gemelli: Un po' più di apertura e comunicazione nella vita matrimoniale, avrai molte soddisfazioni. Al lavoro, devi chiarire le tue idee prima di metterle in pratica. La migliore ...

Advertising

IOdonna : Siete nati il 16 dicembre? Anche KandiInskij. Ecco l'oroscopo del maestro dell'astrattismo - Lunanotizie : ?? Oroscopo del giorno 17 Dicembre 2021 a cura di Artemis ?? Leggi qui - Capricorno_astr : 16/dic/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 16/dic/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 16/dic/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -