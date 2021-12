Obbligo vaccinale scuola, per nominare i supplenti bisogna attendere la risposta dei titolari entro 5 giorni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dal 15 dicembre è scattato l'Obbligo vaccinale per il personale docente e Ata. Nonostante a scuola ci sia un alto numero di vaccinati con le prime due dosi e negli ultimi giorni stanno crescendo anche le somministrazioni della terza, i numeri di insegnanti e Ata non vaccinati restano importanti. Chi non adempirà agli obblighi di legge sarà sospeso. Al loro posto ci saranno dei supplenti. Ma non sarà facile gestire le sostituzioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dal 15 dicembre è scattato l'per il personale docente e Ata. Nonostante aci sia un alto numero di vaccinati con le prime due dosi e negli ultimistanno crescendo anche le somministrazioni della terza, i numeri di insegnanti e Ata non vaccinati restano importanti. Chi non adempirà agli obblighi di legge sarà sospeso. Al loro posto ci saranno dei. Ma non sarà facile gestire le sostituzioni. L'articolo .

Advertising

GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - La7tv : #dimartedi Pier Luigi #Bersani risponde al prof. no vax: 'L'obbligo vaccinale per alcune categorie di persone che h… - Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - pisu_laura : RT @FabioBresciaTwi: l'italiano che spera in cuor suo che non tocchino la propria categoria con l’obbligo vaccinale per poterla farla franc… - DesteDanilo : RT @gianluca826: OGGI 14 DICEMBRE 2021 LE FORZE DELL'ORDINE E FORZE ARMATE IN PIAZZA CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE. Piazza bocca della verita'… -