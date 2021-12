Nuoto, risultati Mondiali vasca corta: Alberto Razzetti da urlo, oro e bronzo! 4×100 sl d’argento (Di giovedì 16 dicembre 2021) Prima giornata di semifinali e di finali nei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi gare e risultati di un certo rilievo, con l’Italia che si è fatta rispettare e piacere decisamente. Prima Finale, ovvero i 400 stile libero uomini, e un quarto posto che può essere accettato quello del pugliese Marco De Tullio. L’azzurro ha sensibilmente migliorato il proprio personale di 3:38.80, portando il proprio limite a 3:37.83. Una crescita però non sufficiente per entrare in zona medaglie, visto il successo dell’austriaco Felix Auboeck (3:35.90) a precedere il lituano Danas Rapsys (3:36.23) e lo svizzero Antonio Djakovic (3:36.83). Nei 200 stile libero donne, senza azzurre al via, la rappresentante di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey è entrata nella storia, realizzando il nuovo ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Prima giornata di semifinali e di finali nei2021 diin. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi gare edi un certo rilievo, con l’Italia che si è fatta rispettare e piacere decisamente. Prima Finale, ovvero i 400 stile libero uomini, e un quarto posto che può essere accettato quello del pugliese Marco De Tullio. L’azzurro ha sensibilmente migliorato il proprio personale di 3:38.80, portando il proprio limite a 3:37.83. Una crescita però non sufficiente per entrare in zona medaglie, visto il successo dell’austriaco Felix Auboeck (3:35.90) a precedere il lituano Danas Rapsys (3:36.23) e lo svizzero Antonio Djakovic (3:36.83). Nei 200 stile libero donne, senza azzurre al via, la rappresentante di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey è entrata nella storia, realizzando il nuovo ...

