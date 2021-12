Niente più errori con la nuova funzione di WhatsApp: ecco come funziona e come ci aiuterà (Di giovedì 16 dicembre 2021) C’è una nuova interessante funzione in WhatsApp che farà senza dubbio felice milioni di persone in tutto il mondo, Italia compresa, visto che l’applicazione di messaggistica di Mark Zuckerberg è la più scaricata in assoluto nel nostro Paese. WhatsApp, note vocali, 16/12/2021 – Computermagazine.itLa novità riguarda in particolare i messaggi vocali, quelle note sonore che dividono il pubblico a metà: c’è chi le ama, e che praticamente utilizza solo quelle, e che invece le odia. In ogni caso, i messaggi vocali sono utilizzatissimi e da oggi saranno letteralmente stravolti. They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021 WhatsApp, ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) C’è unainteressanteinche farà senza dubbio felice milioni di persone in tutto il mondo, Italia compresa, visto che l’applicazione di messaggistica di Mark Zuckerberg è la più scaricata in assoluto nel nostro Paese., note vocali, 16/12/2021 – Computermagazine.itLa novità riguarda in particolare i messaggi vocali, quelle note sonore che dividono il pubblico a metà: c’è chi le ama, e che praticamente utilizza solo quelle, e che invece le odia. In ogni caso, i messaggi vocali sono utilizzatissimi e da oggi saranno letteralmente stravolti. They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD —(@) December 14, 2021, ...

Advertising

CarloCalenda : Stasera riapre il teatro Parioli, con “La Mafia”. Niente di più bello di un teatro che riparte in una città addorme… - AngeloCiocca : Buona #festadellimmacolata amici! ?? alla faccia di chi vorrebbe la vergine #Maria “ #trans “ o chissà che altro! Ri… - Agenzia_Ansa : 'L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori. Ma non chiuderà più n… - ANRI82967503 : @BobbiaOdille ma figurati, per loro non è vero niente La storia a un certo punto parla e le bugie emergono in tutt… - Edda_luciano69 : @GallozziMrita Arrivare a fare questo è terribile.....e, più terribile ancora, saperlo e non fare niente. -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Covid e responsabilità. Stop caos - tv sui baby - vaccini: prendete per mano i genitori "Non posso aspettare ancora un po'? Dicono che il Covid ai bambini non fa niente...". I documenti ... I numeri in crescita dei contagi tra i più piccoli, dei ricoveri (anche in terapia intensiva) ...

Uomini e Donne, Gianni Sperti aggressivo con Andrea Nicole: denuncia in arrivo? ... era uno degli eventi più attesi della nuova stagione del dating show di Canale5 . Come previsto, ... fasulla, meglio che chiudi la bocca, stronzi, opportunisti, come persona non vali niente, ...

Aids: Cns, da 25 anni niente contagi da trasfusioni, sistema sicuro latinaoggi.eu "Non posso aspettare ancora un po'? Dicono che il Covid ai bambini non fa...". I documenti ... I numeri in crescita dei contagi tra ipiccoli, dei ricoveri (anche in terapia intensiva) ...... era uno degli eventiattesi della nuova stagione del dating show di Canale5 . Come previsto, ... fasulla, meglio che chiudi la bocca, stronzi, opportunisti, come persona non vali, ...