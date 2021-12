Morto il fratello di Deborah Compagnoni | travolto da una valanga

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah, travolto da una valanga - repubblica : Travolto da valanga in Valfurva durante scialpinismo, morto Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah. Aveva 40 anni - rtl1025 : ?? #JacopoCompagnoni, guida alpina di 40 anni, fratello della campionessa di sci #Deborah, è morto dopo esser stato… - news_bologna : Valfurva: morto travolto da una valanga Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah - LPincia : RT @Signorasinasce: Valanga in #Valtellina : morto #JacopoCompagnoni , il fratello dell’ex campionessa di sci Deborah. R.I.P ?? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto fratello

SANTA CATERINA VALFURVA - L o scialpinista Jacopo,dell'ex sciatrice Deborah Compagnoni , èdopo essere stato travolto da una valanga in Valfurva, in provincia di Sondrio. Il 40enne è deceduto all'ospedale di Sondalo, dove era arrivato ...SANTA CATERINA VALFURVA - La guida alpina di 40 anni, Jacopo Compagnoni ,della campionessa di sci Deborah , è deceduto dopo esser stato travolto da una valanga. Con ...di Sondalo dove è(ANSA) - SANTA CATERINA VALFURVA, 16 DIC - Jacopo Compagnoni, guida alpina di 40 anni, fratello della campionessa di sci Deborah, è morto dopo esser stato travolto da una valanga. Con un amico stava ...Jacopo Compagnoni , fratello della ex campionessa di sci , Deborah , è morto in seguito a una valanga , che lo ha travolto e ucciso. Il ...