Meteo Natale 2021, che tempo farà il 24 e 25 dicembre in Italia: freddo e pioggia in arrivo, le previsioni per tutte le Regioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra poco più di una settimana sarà finalmente Natale, ma sono in tanti a chiedersi come sarà il tempo, se pioverà o se si potrà uscire e approfittare delle belle giornate di sole. Le feste saranno all’insegna della pioggia e del gelo? Meteo Natale 2021, che tempo farà il 24 e il 25 dicembre in Italia? ‘Prima di Natale ci saranno almeno due ondate di freddo, che porteranno neve anche a bassa quota in particolare sulle Regioni Adriatiche, ma il 24 e il 25 dicembre saranno giornate caratterizzate dalla pioggia’ – queste le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, che a Fanpage ha spiegato il tempo che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra poco più di una settimana sarà finalmente, ma sono in tanti a chiedersi come sarà il, se pioverà o se si potrà uscire e approfittare delle belle giornate di sole. Le feste saranno all’insegna dellae del gelo?, cheil 24 e il 25in? ‘Prima dici saranno almeno due ondate di, che porteranno neve anche a bassa quota in particolare sulleAdriatiche, ma il 24 e il 25saranno giornate caratterizzate dalla’ – queste ledel colonnello Mario Giuliacci, che a Fanpage ha spiegato ilche ...

