Manovra | Fratoianni | ' livore Salvini contro lavoratori'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Ancorae insulti da parte dinei confronti deidi questo Paese e nei confronti delle loro organizzazioni sindacali. Nessun stupore per la sua reazione, d'altronde sono i suoi consulenti ad essere orgogliosi quando riescono a licenziare gli operai e a chiudere delle fabbriche in Italia”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolareplicando alle parole del segretario della Lega.

Advertising

zazoomblog : Manovra: Fratoianni ‘che faccia tosta Salvini a insultare sindacati’ - #Manovra: #Fratoianni #faccia #tosta - enricomontibell : RT @TV7Benevento: Manovra: Fratoianni, 'che faccia tosta Salvini a insultare sindacati'... - TV7Benevento : Manovra: Fratoianni, 'che faccia tosta Salvini a insultare sindacati'... - Brandolf11 : RT @ugs_ufficiale: Oggi @NFratoianni su @ilmanifesto: 'Ne parlano come se fosse una cosa impraticabile, persino indicibile. Invece è un dir… - pepdecr : RT @ugs_ufficiale: Oggi @NFratoianni su @ilmanifesto: 'Ne parlano come se fosse una cosa impraticabile, persino indicibile. Invece è un dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Fratoianni

Il Tempo

... , Bari, Cagliari e Palermo - contro unagiudicata inadeguata e ingiusta. Insistono sulla ... 'Ci saremo', dice il segretario nazionale Nicola, che nel pomeriggio ospita anche un ...Nicola, deputato e leader di Sinistra italiana, spiega le ragioni della sua adesione ... Ma lanon va in questa direzione, l'intervento sull'Irpef è grottesco". Addirittura grottesco?...Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Ancora livore e insulti da parte di Salvini nei confronti dei lavoratori di questo Paese e nei confronti delle loro organizzazioni sindacali. Nessun stupore per la sua rea ...Giovedì, 16 dicembre 2021 Home > aiTv > Sciopero generale, Fratoianni: "Manovra non combatte disuguaglianze. Scelta coraggiosa Cgil-Uil" (Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2021 "Questa manovra non va b ...