Malattie croniche intestino, campagna Janssen dà voce a pazienti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Favorire l'informazione e la sensibilizzazione sulle Malattie infiammatorie croniche dell'intestino (Mici), dando voce ai pazienti e alle sfide che ogni giorno devono affrontare. Continua con questo obiettivo la campagna 'Fatti più in là – Allontaniamo insieme malattia di Crohn e colite ulcerosa', promossa da Janssen Italia (gruppo Johnson & Johnson) in collaborazione con Amici Onlus e Ig-Ibd (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Diseases). L'iniziativa prosegue sulle basi costruite a partire dallo scorso anno, attraverso una vera e propria 'chiamata all'azione' rivolta alle persone con Mici e ai loro caregiver. La seconda edizione della campagna invita infatti a condividere la propria storia compilando un form sul sito

Ultime Notizie dalla rete : Malattie croniche Malattie croniche intestino, campagna Janssen dà voce a pazienti Milano, 16 dic. - Favorire l'informazione e la sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino (Mici), dando voce ai pazienti e alle sfide che ogni giorno devono affrontare. Continua con questo obiettivo la campagna 'Fatti più in là - Allontaniamo ...

Pneumologo Bagnasco: 'Anche l'aria domestica può nuocere ai polmoni' Nelle città si diffondono malattie infettive (non ultimo il Covid) e, soprattutto, si innescano meccanismi (alimentazione e sedentarietà) che aumentano il rischio di malattie croniche non

