LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: l’austriaco Striedinger leader provvisorio, Paris paga +1”70 (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 In pista il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, i suoi intertempi sono ottimi. 12.12 Continua il trend positivo per lo statunitense Cochran-Siegle, secondo a soli +0”09 da Striedinger. 12.11 Mayer (Austria) si piazza sesto a +1”32. 12.10 Ora scenderanno in rapida successione Matthias Mayer, leader della classifica di specialità e Ryan Cochran-Siegle, il migliore nella prova di ieri. 12.09 l’austriaco Kriechmayr è addirittura terzultimo a +2”68. 12.07 Nelle retrovie lo svizzero Urs Kryenbuehl, Vincent Kriechmayr in netto ritardo dopo la prima metà di pista. 12.05 Il francese Johan Clarey si inserisce in terza posizione (+0”79). 12.03 Beat Feuz, come spesso accade, non svela le sue carte: sesto posto dietro Paris a ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13 In pista il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, i suoi intertempi sono ottimi. 12.12 Continua il trend positivo per lo statunitense Cochran-Siegle, secondo a soli +0”09 da. 12.11 Mayer (Austria) si piazza sesto a +1”32. 12.10 Ora scenderanno in rapida successione Matthias Mayer,della classifica di specialità e Ryan Cochran-Siegle, il migliore nelladi ieri. 12.09Kriechmayr è addirittura terzultimo a +2”68. 12.07 Nelle retrovie lo svizzero Urs Kryenbuehl, Vincent Kriechmayr in netto ritardo dopo la prima metà di pista. 12.05 Il francese Johan Clarey si inserisce in terza posizione (+0”79). 12.03 Beat Feuz, come spesso accade, non svela le sue carte: sesto posto dietroa ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Goggia firma il miglior tempo. Sesta Nadia Delago -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Cochran-Siegle davanti, risultati e classifica - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: nuova rifinitura per Dominik Paris sulla Saslong - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… -