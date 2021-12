Libia | membro Commissione elettorale | impossibile votare il 24 12

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Libia membro

askanews

Abu Bakr Marada,della commissione elettorale libica, ha detto all'emittente araba Al - Jazeera che è ... A otto giorni dal voto non si conoscono ancora i candidati alla presidenza della. ......i leader della Wagner per "attività di destabilizzazione" e violazione dei diritti umani in, ... così come Putin è un exdel Kgb. Significa che, sebbene il comunismo sia tramontato in ...Nel caos armato che regna nello Stato fallito di Libia, il solo ipotizzare elezioni libere, democratiche, stabilizzatrici più che un azzardo è una follia. Pura, colpevole follia.La Libia è sull’orlo del caos a pochi giorni dalle elezioni, che probabilmente slitteranno al 2022 e dovrebbero traghettare il Paese nel post-Gheddafi dieci anni dopo la sua caduta. Nella notte un gru ...