La tecnologia può aiutarci nella vita “di quartiere”

Viviamo in una società interconnessa, una situazione possibile soprattutto grazie alle connessioni veloci e in real time che la tecnologia ci ha portato ad avere. È grazie ai nuovissimi e innovativi strumenti tecnologici se oggi riusciamo a fare call con persone dall'altra parte del mondo o se riusciamo a soddisfare più bisogni contemporaneamente, con un app che ci ricorda le deadline e scandisce i vari momenti della giornata, i nostri ritmi. In questo mondo interconnesso e tecnologico, un giorno, è arrivata la pandemia, scardinando completamente tutto quello che avevamo costruito. Lo ha fatto in un modo brutale ma, a parte un primo momento di smarrimento, ha poi ridefinito le nostre vite, il nostro modo di vivere. Così, se è vero che per abituarci alla tecnologia ci è voluto pochissimo, meno di un secolo, per abituarci a questa nuova normalità ci è ...

Ultime Notizie dalla rete : tecnologia può Galaxy Tab A8 2021 ufficiale: più potenza a un prezzo piccolo Per quanto riguarda il comparto fotografico , si può fare affidamento su un obiettivo frontale da 5 ... Galaxy Tab A8 2021 integra un sensore di impronte digitali laterale, sfrutta la tecnologia ...

Stazione Spaziale Internazionale: la cena arriva con Uber Eats Punto 33: ordinare una consegna sulla ISS! Yusako Maezawa può spuntare un altra voce dalla sua lista delle 100 cose da fare nello spazio: la cena ordinata sulla Terra è arrivata sulla Stazione ...

