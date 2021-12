La prof no - vax si sfoga: 'Senza stipendio da tre mesi. Ci considerano portatori di morte' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da oggi, 16 dicembre, scatta l' obbligo di vaccino nelle scuole . Ma Roberta Salimbeni , una professoressa di Fabriano , intervistata da Talita Frezzi per Il Messaggero, è una no vax convinta e non ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da oggi, 16 dicembre, scatta l' obbligo di vaccino nelle scuole . Ma Roberta Salimbeni , unaessoressa di Fabriano , intervistata da Talita Frezzi per Il Messaggero, è una no vax convinta e non ha ...

