La canzone che potrebbe aver salvato delle vite (Di giovedì 16 dicembre 2021) Migliaia di persone hanno chiamato la linea per la prevenzione dei suicidi negli Stati Uniti dopo aver sentito “1-800-273-8255” di Logic Leggi su ilpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Migliaia di persone hanno chiamato la linea per la prevenzione dei suicidi negli Stati Uniti doposentito “1-800-273-8255” di Logic

Advertising

LucaDondoni : Vi consiglio “Una Canzone Triste” di ?@mengonimarco? : una bellezza per il suo ritrovare nel gospel l’essenza della… - rtl1025 : ???? E' iniziato #SanremoGiovani, la prima a svelare il titolo della canzone che porterà a #Sanremo2022 è @MarroneEmma: 'Ogni volta è così' - rtl1025 : ???? In diretta a #SanremoGiovani anche @Aka7evenreal, svela il titolo della canzone che porterà sul palco di #Sanremo2022: 'Perfetta così' - alloraciao__ : RT @michele_bravi: La canzone che porterò in gara a Sanremo 2022 è “Inverno dei fiori”. ?? - wannahugyong : no ma il fatto è che per me santa baby è la canzone di natale di naya e ora l'ha fatta anche lei e io la amo così tanto ???? -