Juan Carrito è tornato. L'orso ha lasciato le montagne ed è sceso di nuovo al (suo) paese (Di giovedì 16 dicembre 2021) Era stato trasferito in elicottero da Roccaraso alla Marsica, in una zona selvaggia e impervia, per indurlo a tornare ad una vita lontano dagli uomini. Ma l'orso ha camminato per 200 chilometri e arrivato a Villalago ed è stato immortalato in un video mentre gioca nella neve con un pastore tedesco incontrato sul posto Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 dicembre 2021) Era stato trasferito in elicottero da Roccaraso alla Marsica, in una zona selvaggia e impervia, per indurlo a tornare ad una vita lontano dagli uomini. Ma l'ha camminato per 200 chilometri e arrivato a Villalago ed è stato immortalato in un video mentre gioca nella neve con un pastore tedesco incontrato sul posto

Advertising

provvisoriame : @RossaMcFarland L'orsetto Juan Carrito allontanato di forza dalla cittadina, è tornato a piedi dopo alcuni giorni.… - infoitinterno : Juan Carrito, l'orso di Roccaraso trasferito in montagna percorre centinaia di chilometri e torna in paese - infoitinterno : L'orso Juan Carrito non si è fatto attendere: è tornato in paese - infoitinterno : Tra meraviglia e polemiche: l'incontro ravvicinato tra Juan Carrito e Ivan - infoitinterno : Juan Carrito è tornato: ecco l'incontro sulla neve a Scanno con il pastore tedesco (VIDEO) -