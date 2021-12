Incidente sul lavoro a Taranto, operaio precipita da gru e muore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un 51enne, Luigi Aprile, di Massafra (Taranto), gruista dipendente della ditta Massucco che si occupa di logistica, movimento terra e noleggio macchine operatrici, è morto in un Incidente sul lavoro avvenuto nella sede dell'azienda, sulla statale Appia. A quanto si apprende, la vittima stava spostando una gru da un camion, quando il macchinario si è inclinato facendo perdere l'equilibrio all'operaio che è precipitato da un'altezza di 10 metri. Aprile avrebbe sbattuto violentemente la testa sul selciato, morendo sul colpo. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un 51enne, Luigi Aprile, di Massafra (), gruista dipendente della ditta Massucco che si occupa di logistica, movimento terra e noleggio macchine operatrici, è morto in unsulavvenuto nella sede dell'azienda, sulla statale Appia. A quanto si apprende, la vittima stava spostando una gru da un camion, quando il macchinario si è inclinato facendo perdere l'equilibrio all'che èto da un'altezza di 10 metri. Aprile avrebbe sbattuto violentemente la testa sul selciato, morendo sul colpo.

