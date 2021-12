Il Fondo interbancario dice no alla proposta di Bper per Carige. Troppo alta la richiesta di un miliardo di euro per la ricapitalizzazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Fondo interbancario di tutela dei depositi non ha accettato la proposta d’acquisto di Bper per il gruppo Carige, di cui è azionista con l’80%. Il no è legato a vincoli statutari – spiega una fonte- non è un giudizio nel merito. In realtà l’offerta di Bper comporterebbe per il Fondo l’impegno a versare nell’istituto ligure circa 1 miliardo di euro. La manifestazione di interesse di Bper per Carige “presenta termini e condizioni da approfondire che, allo stato, in particolare per quanto riguarda il livello di ricapitalizzazione richiesto per Carige, non risulta conforme alle previsioni statutarie (art.35) relative agli interventi del tipo in questione”. Lo si legge in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildi tutela dei depositi non ha accettato lad’acquisto diper il gruppo, di cui è azionista con l’80%. Il no è legato a vincoli statutari – spiega una fonte- non è un giudizio nel merito. In realtà l’offerta dicomporterebbe per ill’impegno a versare nell’istituto ligure circa 1di. La manifestazione di interesse diper“presenta termini e condizioni da approfondire che, allo stato, in particolare per quanto riguarda il livello dirichiesto per, non risulta conforme alle previsioni statutarie (art.35) relative agli interventi del tipo in questione”. Lo si legge in ...

