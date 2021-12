Ginecologo arrestato a Bari, parla una vittima: “Abusata con la scusa di curare il tumore” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continuano a emergere nuovi dettagli sull’operato del Ginecologo di Bari, arrestato perché proponeva alle pazienti sesso per curarle. A “Mattino Cinque News” parla una delle ragazze visitate dal medico: “Cercavo un bravo Ginecologo. Da subito non ha avuto un comportamento che un medico ha di solito. Ha avuto un approccio molto confidenziale tanto da mettermi in soggezione e in imbarazzo”. Il modus operandi del medico – “Mi ha parlato della necessità di contatti fisici per guarire dal Papilloma virus e, dato che lui era vaccinato, mi ha detto che aveva la possibilità di trasmettere gli anticorpi per la cura e mi ha proposto rapporti non protetti, ovviamente con lui” continua il racconto della giovane. Dopo il consulto con altri medici arriva la scoperta – La paziente ha più di un ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continuano a emergere nuovi dettagli sull’operato deldiperché proponeva alle pazienti sesso per curarle. A “Mattino Cinque News”una delle ragazze visitate dal medico: “Cercavo un bravo. Da subito non ha avuto un comportamento che un medico ha di solito. Ha avuto un approccio molto confidenziale tanto da mettermi in soggezione e in imbarazzo”. Il modus operandi del medico – “Mi hato della necessità di contatti fisici per guarire dal Papilloma virus e, dato che lui era vaccinato, mi ha detto che aveva la possibilità di trasmettere gli anticorpi per la cura e mi ha proposto rapporti non protetti, ovviamente con lui” continua il racconto della giovane. Dopo il consulto con altri medici arriva la scoperta – La paziente ha più di un ...

