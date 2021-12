Gianmaria Antinolfi contro una VIP | “La nominerò sempre” Il gieffino svela il motivo

(Di giovedì 16 dicembre 2021)sparla di Soleil Sorge. Ilsembra avere le idee chiare sulle prossime nomination: “La”, ecco ilIlsi confronta con Miriana Trevisan riguardo Soleil e le future nomination. Nella Casa più spiata d’Italia sulla questione Alex-Soleil, diversi concorrenti hanno un’opinione ed una visione differente. La Casa dunque è spaccata in due, c’è chi sostiene e supporta Soleil e chi invece sostiene di esser stata complice dell’attore Alex Belli.in queste ultime ore si è confrontato con la gieffina, l’imprenditore campano ha una sua idea e la espone alla Trevisan. Dopo l’ultima puntata andata in onda in cui l’attore Alex Belli è stato ...

Advertising

361_magazine : - IsaeChia : #GfVip 6, la mamma di Soleil Sorge attacca ancora Alex Belli e lancia un affondo a Gianmaria Antinolfi Wendy Kay r… - TheKEtis1 : GF VIP 6, Gianmaria Antinolfi compie un gesto inaspettato che disgusta i... - lostjnpieces : preferisco i mille servizi di cui non mi interessa a la vita in diretta che vedere ogni giorno un video nuovo di gi… - vincycernic2 : Leggo che Sophie ha deciso di dormire con Soleil Ecco una rara diapositiva di Gianmaria Antinolfi quando apprende… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Nella casa del Grande Fratello Vip , mentre molti concorrenti si schierano dalla parte di Sorge vedendo in lei una vittima delle ambizioni televisive di Belli ,ribadisce la sua ...Dopo l'uscita di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno espresso il loro punto di vista.ha trovato in Miriana Trevisan un'ottima alleata per sparlare Soleil Sorge .sparla Soleil: "Da oggi la nominerò sempre!" Vi dirò che io mi sento al 100% dalla parte di ...GF Vip, Gianmaria Antinolfi torna ad attaccare Soleil Sorge: "Nessuna vittima, ci gioca” Soleil Sorge è andata in crisi dopo ciò che è successo lunedì ...Dopo le ultime vicissitudini che hanno visto coinvolta sua figlia Soleil, la madre Wendy Kay ha detto la sua intervenendo nella trasmissione Casa Chi. La donna non ha mancato di attaccare Alex Belli e ...