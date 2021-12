Francesco Totti si lascia andare alla confessione piccante: “Quando spoglio Ilary…” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Francesco Totti parla di un particolare della sua vita privata con Ilary Blasi. Il retroscena è incredibile, nessuno se lo aspettava Francesco Totti, dopo una grande carriera calcistica e tutto l’amore che ha attirato su di lui portando in alto il nome della Roma, ha deciso di dedicare più tempo alla sua famiglia una volta uscito da questo mondo. E questo l’ha dimostrato fin da subito accanto alla moglie Ilary Blasi ed ai loro figli. Una bellissima famiglia, sempre unita e che riempie i social con le loro foto. Della loro vita privata si conoscono molti dettagli in quanto, né Francesco Totti né Ilary Blasi, hanno mai avuto problemi a rispondere riguardo a domande personali. Infatti, hanno reso noti diversi dettagli della loro ... Leggi su topicnews (Di giovedì 16 dicembre 2021)parla di un particolare della sua vita privata con Ilary Blasi. Il retroscena è incredibile, nessuno se lo aspettava, dopo una grande carriera calcistica e tutto l’amore che ha attirato su di lui portando in alto il nome della Roma, ha deciso di dedicare più temposua famiglia una volta uscito da questo mondo. E questo l’ha dimostrato fin da subito accantomoglie Ilary Blasi ed ai loro figli. Una bellissima famiglia, sempre unita e che riempie i social con le loro foto. Della loro vita privata si conoscono molti dettagli in quanto, néné Ilary Blasi, hanno mai avuto problemi a rispondere riguardo a domande personali. Infatti, hanno reso noti diversi dettagli della loro ...

Advertising

compgirodivite : Pietro Castellitto compie 30 anni: l’esordio accanto al padre Sergio, ha interpretato Francesco Totti (e il miglior… - Corriere : Pietro Castellitto ha 30 anni: laureato in filosofia e polemiche sul Me Too e Roma Nord... - ScottiGalletta : @SerieA Francesco Totti - GOLD_EN_ARMS : @btsportfootball Francesco Totti. - dwalo : RT @thefootyarena: Francesco Totti ?? -