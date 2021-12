Fondazione Gimbe: "La pandemia corre, +17% dei casi in una settimana" (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - L'epidemia non rallenta: nuovi casi (+17,8%), ricoveri (+17,9%), terapie intensive (+11,2%) e decessi (+18,8%). La Fondazione Gimbe fotografa la situazione con il consueto monitoraggio riferito alla settimana 8-14 dicembre. Oltre 250 i casi per 100 mila abitanti in 26 province. In 7 giorni +236 mila nuovi vaccinati e 2,9 milioni di terze dosi. Con la variante Omicron e il sistema a colori si va verso una silenziosa e pericolosa congestione degli ospedali. Si segnala un aumento dei nuovi casi in tutte le regioni tranne Friuli-Venezia Giulia, Molise e provincia di Bolzano. Aumentano quindi i ricoveri in area medica (+1.085), in terapia intensiva (+87) e i decessi (663 vs 558). Sul fronte vaccinazioni: l'80,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, ma le persone non ... Leggi su agi (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - L'epidemia non rallenta: nuovi(+17,8%), ricoveri (+17,9%), terapie intensive (+11,2%) e decessi (+18,8%). Lafotografa la situazione con il consueto monitoraggio riferito alla8-14 dicembre. Oltre 250 iper 100 mila abitanti in 26 province. In 7 giorni +236 mila nuovi vaccinati e 2,9 milioni di terze dosi. Con la variante Omicron e il sistema a colori si va verso una silenziosa e pericolosa congestione degli ospedali. Si segnala un aumento dei nuoviin tutte le regioni tranne Friuli-Venezia Giulia, Molise e provincia di Bolzano. Aumentano quindi i ricoveri in area medica (+1.085), in terapia intensiva (+87) e i decessi (663 vs 558). Sul fronte vaccinazioni: l'80,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, ma le persone non ...

