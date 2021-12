F1, Toto Wolff: “Hamilton derubato: è inaccettabile. Avremmo vinto in qualsiasi tribunale, ma…” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mercedes ha comunicato che non ricorrerà in appello contro la decisione della FIA di non modificare l’ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi, la gara che ha consegnato il Mondiale a Max Verstappen grazie al sorpasso effettuato su Lewis Hamilton all’ultimo giro. Toto Wolff, team principal della scuderia anglo-tedesca, è tornata a parlare in maniera dura riguardo a quanto successo quattro giorni fa a Yas Marina: “Non mi interessa avere altre conversazioni con Michael Masi. Le decisioni prese negli ultimi quattro minuti di questa gara hanno privato Lewis Hamilton di un Mondiale meritato. La sua guida, in particolare nelle ultime quattro gare, è stata impeccabile. Domenica ad Abu Dhabi aveva una posizione di vantaggio fin dall’inizio. Ha avuto la meglio in partenza e non ha più ceduto il comando: derubarlo nell’ultimo giro ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mercedes ha comunicato che non ricorrerà in appello contro la decisione della FIA di non modificare l’ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi, la gara che ha consegnato il Mondiale a Max Verstappen grazie al sorpasso effettuato su Lewisall’ultimo giro., team principal della scuderia anglo-tedesca, è tornata a parlare in maniera dura riguardo a quanto successo quattro giorni fa a Yas Marina: “Non mi interessa avere altre conversazioni con Michael Masi. Le decisioni prese negli ultimi quattro minuti di questa gara hanno privato Lewisdi un Mondiale meritato. La sua guida, in particolare nelle ultime quattro gare, è stata impeccabile. Domenica ad Abu Dhabi aveva una posizione di vantaggio fin dall’inizio. Ha avuto la meglio in partenza e non ha più ceduto il comando: derubarlo nell’ultimo giro ...

