(Di giovedì 16 dicembre 2021)è successo dopo l’abbandono/squalifica didal GF Vip? A raccontare unsul post puntata di lunedì scorso, ci ha pensato un exdell’edizione, Samy Youssef, nel corso di una recente diretta su Instagram. Samy Youssef ed ilsuL’ex Vippone ha raccontato in diretta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ex gieffino svela un retroscena su Alex Belli e Delia Duran: ecco cosa è avvenuto in hotel – VIDEO #gfvip - 361_magazine : -

Ultime Notizie dalla rete : gieffino svela

361 Magazine

La moglie dell'attore spiega come stanno le cose eil suo rapporto con Carlo Cuozzo . Delia ...di grande sofferenza davanti alla tv e ai sempre più evidenti sintomi di passione tra l'ex...L'exha raccontato di essere amico dell'allora tentatore di Delia, Riccardo . Programmi TV Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano a casa: il duo nuovamente al ti[...] Lo storico duo torna a ...Ex gieffino svela un retroscena su Alex Belli e Delia Duran in hotel dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, cosa è successo. Video.L'ex gieffino Samy svela un clamoroso retroscena su Alex e Delia dopo la diretta del Gf Vip. Alex Belli e Delia Duran continuano a stare al centro delle polemiche per il comportamento assunto da lui n ...