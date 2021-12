**Eutanasia: 'Insieme', 'siamo contrari a disegno di legge in discussione alla Camera'** (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Insieme, il nuovo partito politico laico e cattolico, conferma la sua contrarietà al testo di legge in discussione alla Camera sul cosiddetto 'suicidio assistito'. "Anche i contenuti del dibattito tra i partiti di questi giorni confermano che una questione tanto complessa e grave viene sacrificata a valutazioni e interessi di ordine politico e collegata ad una contesa elettorale", si legge in una nota. "E' questo, invece, il tema che andrebbe affrontato e dibattuto senza alcun intento “ideologico” perché riguarda valori di fondo della nostra comune umanità, si sia credenti o non credenti. Sono il senso e il valore inestimabile della Vita a costituire il vero ambito di riflessione su cui sensibilità diverse possono comunque trovare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) -, il nuovo partito politico laico e cattolico, conferma la suaetà al testo diinsul cosiddetto 'suicidio assistito'. "Anche i contenuti del dibattito tra i partiti di questi giorni confermano che una questione tanto complessa e grave viene sacrificata a valutazioni e interessi di ordine politico e collegata ad una contesa elettorale", siin una nota. "E' questo, invece, il tema che andrebbe affrontato e dibattuto senza alcun intento “ideologico” perché riguarda valori di fondo della nostra comune umanità, si sia credenti o non credenti. Sono il senso e il valore inestimabile della Vita a costituire il vero ambito di riflessione su cui sensibilità diverse possono comunque trovare una ...

