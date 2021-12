Esplode castello gonfiabile durante festa di fine anno | morti 4 bambini

Advertising

Quattro bambini sono rimasti uccisi ed altri cinque feriti in un incidente avvenuto oggi in un parco gonfiabili in Australia. Mentre i bambini stavano giocando in ungonfiabile, una forte folata di vento lo ha trasportato in aria facendo poi cadere i piccoli da un'altezza di 10 metri. La vittime, due bambini e due bambine, erano in gita con una scuola ...Quattro bambini sono morti, e diversi altri sono gravemente feriti, dopo che ungonfiale è esploso durante una festa di fine anno in Australia. 'Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti", ha detto la polizia dello Stato della Tasmania. "Altri quattro ...Quattro bambini sono rimasti uccisi e molti altri gravemente feriti nell’esplosione di un castello gonfiabile, durante una festa di fine anno in Australia. «Purtroppo, possiamo confermare che quattro.DEVONPORT. Tragico incidente in Australia: un castello gonfiabile è esploso, il bilancio è di 4 bambini morti e altri 5 feriti. È successo in Tasmania nella città di Devonport. Le cause sono poco chia ...