Dora Lagreca, dall'autopsia nuovi misteri: una ferita alla mano non compatibile con la caduta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dora Lagreca è morta a causa di una forte emorragia causata dalla rottura di un'arteria. Questo è quanto emerso dall' autopsia condotta sul cadavere della 30enne morta in circostanze misteriose dopo ...

salernotoday : Dora giù dal balcone, l'autopsia: lesioni multiple e alcol nel sangue - ore14rai2 : ?? 'Continuiamo a non considerare possibile l'ipotesi del suicidio”. A #ORE14RAI2 l'avvocato Renivaldo Lagreca, lega… - cronachelucane : MORTA PER EMORRAGIA MASSIVA - Dora Lagreca, la donna di 30 anni morta a Potenza cadendo dal balcone della sua abita… - SassiLive : CADE DA BALCONE, RISULTATO AUTOPSIA: DORA LAGRECA MORTA PER EMORRAGIA MASSIVA - ilriformista : La 30enne è caduta dal balcone dell’abitazione dove viveva. Il fidanzato è indagato per istigazione al suicidio -