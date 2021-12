(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono a Torino, in albergo. Mi alzo e scendo a fare colazione, una ragazza mi serve il croissant e un’altra il caffè. Alla reception mi chiamano il taxi e il taxi mi porta in stazione. Prendo un Italo. Scendo a Milano, prendo la metro verde, scendo ... sul sito.

Advertising

antohrnll : RT @imgiacomoo: doccia di sera >>> doccia di mattina - DavideEdera : RT @imgiacomoo: doccia di sera >>> doccia di mattina - ecilaimrev : RT @imgiacomoo: doccia di sera >>> doccia di mattina - Sabina99094143 : @FmMosca @barbarab1974 Io..positiva al covid...lunedì sera febbre non troppo alta(37.7) fino a martedì mattina..poi… - WhatsMyName309 : Appena finito il primo episodio di #BadAndCrazy Una cosa l’ho capita, dong wook verrà menato da mattina a sera ?? -

Ultime Notizie dalla rete : mattina sera

La Stampa

... De Luca li rimodula orizzontalmente, sostituendo la vita intera con la giornata intera e suggerendo regole che valgano "dallaalla". Ai ragazzi, per esempio, nella diretta social di ...Ieri, intorno alle 8.30, la mamma dei due bambini è andata da una vicina di "casa" a chiederle del caffè e si è trattenuta un po' con lei. Hristov e Alina dormivano beati nella loro "casa" di ...Isernia, previsioni meteo per il 18/12/2021. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima 1°C, massima 8°C ...Previsioni meteo per il 18/12/2021, Senigallia. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, temperature comprese tra 7 e 11°C ...