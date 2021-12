Curling, l’Italia femminile non riesce nell’impresa: la Scozia vince, addio ai playoff per qualificarsi alle Olimpiadi (Di giovedì 16 dicembre 2021) l’Italia non riesce a guadagnarsi il diritto di battagliare per la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La Nazionale di Curling femminile doveva battere la Scozia per accedere ai playoff del preolimpico in corso di svolgimento sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), ma purtroppo le azzurre si sono dovute arrendere per 8-1 dopo sei end contro le fresche Campionesse d’Europa. Stefania Constantini e compagne, che tre settimane fa avevano battuto le anglosassoni nel round robin della rassegna continentale (loro unico ko nel torneo), escono a testa alta da questa competizione, chiudendo al quinto posto in classifica generale (4 vittorie e 4 sconfitte). Alla fine dei conti pesa la battuta d’arresto contro la Lettonia (che vola agli ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021)nona guadagnarsi il diritto di battagliare per la qualificazioneInvernali di Pechino 2022. La Nazionale didoveva battere laper accedere aidel preolimpico in corso di svolgimento sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), ma purtroppo le azzurre si sono dovute arrendere per 8-1 dopo sei end contro le fresche Campionesse d’Europa. Stefania Constantini e compagne, che tre settimane fa avevano battuto le anglosassoni nel round robin della rassegna continentale (loro unico ko nel torneo), escono a testa alta da questa competizione, chiudendo al quinto posto in classifica generale (4 vittorie e 4 sconfitte). Alla fine dei conti pesa la battuta d’arresto contro la Lettonia (che vola agli ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : L'Italia del curling maschile è artimeticamente 2a nel preolimpico, per qualificarsi a #Beijing2022 avrà quindi due… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: L'Italia del curling maschile è artimeticamente 2a nel preolimpico, per qualificarsi a #Beijing2022 avrà quindi due possi… - infoitsport : Curling: l'Italia maschile vince ancora e ipoteca il passaggio del turno. Doppia possibilità per Pechino 2022 - flamminiog : RT @Eurosport_IT: L'Italia del curling maschile è artimeticamente 2a nel preolimpico, per qualificarsi a #Beijing2022 avrà quindi due possi… - Eurosport_IT : L'Italia del curling maschile è artimeticamente 2a nel preolimpico, per qualificarsi a #Beijing2022 avrà quindi due… -