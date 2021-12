Covid, vaccini bambini 5-11, Simona: «Vaccino mio figlio per restituirgli un po' di normalità» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono iniziate da oggi 16 dicembre, in Italia, le vaccinazioni anti Covid ai bambini e le bambine compresi nella fascia d'età 5-11 anni. I racconti dei genitori Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono iniziate da oggi 16 dicembre, in Italia, le vaccinazioni antiaie le bambine compresi nella fascia d'età 5-11 anni. I racconti dei genitori

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Ecdc: solo i vaccini non bastano per frenare variante Omicron #Omicron - marcotravaglio : TUTTA LA VERITÀ Ecco il discorso che Draghi non ha (ancora) tenuto. “Care italiane e cari italiani, abbiamo sbaglia… - fattoquotidiano : LA GUERRA DEI VACCINI I media Uk: “Pfizer pagava gli esperti per screditare AstraZeneca” [di Stefano Vergine] - ernluccar : RT @EmeiMarkus: Dott. Giovanni #Frajese - medico endocrinologo e compagno di studi di #Sileri: 'Tra i 5 e gli 11 anni, secondo voi, il vacc… - umbertocavallo7 : RT @liliaragnar: I vaccini Covid in gravidanza? Il prof. #Frajese: l’unico paper pubblicato (su England Journal of Medicine) parla di un n… -