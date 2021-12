Covid oggi Lazio, D’Amato bacchetta cittadini su mancato rispetto quarantena (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mentre l’incidenza dei contagi da Covid nel Lazio “è in aumento”, ma con il “valore Rt in diminuzione”, “ci giungono troppe segnaLazioni dai nostri servizi delle Asl di non collaborazione sul contact tracing e di mancato rispetto delle regole di quarantena per coloro che sono venuti in contatto con un caso positivo” a Covid. Lo afferma l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ricordando “che il rispetto delle regole, compreso l’utilizzo della mascherina anche all’aperto lì dove non è possibile mantenere un distanziamento, è assolutamente fondamentale. Chiediamo pertanto – è l’appello di D’Amato – la massima collaborazione soprattutto in vista delle prossime festività”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mentre l’incidenza dei contagi danel“è in aumento”, ma con il “valore Rt in diminuzione”, “ci giungono troppe segnani dai nostri servizi delle Asl di non collaborazione sul contact tracing e didelle regole diper coloro che sono venuti in contatto con un caso positivo” a. Lo afferma l’assessore alla Sanità del, Alessio, ricordando “che ildelle regole, compreso l’utilizzo della mascherina anche all’aperto lì dove non è possibile mantenere un distanziamento, è assolutamente fondamentale. Chiediamo pertanto – è l’appello di– la massima collaborazione soprattutto in vista delle prossime festività”. L'articolo ...

