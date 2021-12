Covid, i dati: 26.109 nuovi casi e 123 morti. Superati i 100 nuovi ingressi in intensiva in un giorno (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 26.109 i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati oggi in Italia, frutto di 718.281 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3.6%. Il bollettino del ministero della Salute comunica un numero di decessi ancora in aumento: sono 123. Continua a crescere anche la pressione sugli ospedali, con 101 nuovi ingressi in terapia intensiva. I posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di rianimazione sono ora 917, +47 nel saldo tra entrate e uscite. In area medica si registra oggi un +29 e i ricoverati positivi salgono a 7338. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 26.109 idi positività al coronavirus rilevati oggi in Italia, frutto di 718.281 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3.6%. Il bollettino del ministero della Salute comunica un numero di decessi ancora in aumento: sono 123. Continua a crescere anche la pressione sugli ospedali, con 101in terapia. I posti letto occupati da pazientinei reparti di rianimazione sono ora 917, +47 nel saldo tra entrate e uscite. In area medica si registra oggi un +29 e i ricoverati positivi salgono a 7338. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 23.195 positivi e 129 vittime. tasso positività al 3,6%, +7 terapie intensive #ANSA - borghi_claudio : Delle 100 persone morte CON covid ogni giorno in media 42 sono non vaccinate e 58 sono vaccinate (dati iss). Ogni g… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I 20.677 positivi, 120 le vittime. tasso positività al 2,7%, +7 terapie intensive nelle ultime 24 ore #ANSA - filipailand : @ScaltritiLab Entrati per forma grave? Per sintomatologia covid o solo tampone positivo? Fascia d'età bambini? Se n… - Beatric04906159 : RT @CountDuckula79: @LrakSabus @MarkHattyla @paola7691 @Smartitina @Beatric04906159 ..no vax) e i dati ci dicono che in 10 mesi i vaccini c… -