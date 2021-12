Covid, Gimbe: epidemia non frena, in 7 giorni +18% casi e decessi | Costa: vaccino 0 - 5 anni possibile entro fine marzo (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Confidiamo che già entro fine marzo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, parlando dei bambini della fascia 0 - 5 anni . '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Confidiamo che giàpossa arrivare anche ilper i più piccoli'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, parlando dei bambini della fascia 0 - 5. '...

