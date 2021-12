Covid: Ema, il 20 dicembre decisione su vaccino Novavax (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il comitato per i medicinali ad uso umano dell'Ema terrà una riunione straordinaria il 20 dicembre per discutere dell'approvazione del vaccino anti - Covid sviluppato da Novavax. Lo rende noto l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il comitato per i medicinali ad uso umano dell'Ema terrà una riunione straordinaria il 20per discutere dell'approvazione delanti -sviluppato da. Lo rende noto l'...

Advertising

Arena_Anto : RT @SicilianoSum: Ok al richiamo per il vaccino 'monodose' J&J. La seconda dose può essere fatta dopo 2 mesi. Non sono noti i rischi di tro… - SicilianoSum : Ok al richiamo per il vaccino 'monodose' J&J. La seconda dose può essere fatta dopo 2 mesi. Non sono noti i rischi… - iconanews : Covid: Ema, il 20 dicembre decisione su vaccino Novavax - associali : Molnupiravir, comunicato stampa iniziale della ditta produttrice (su 762 pazienti): incidenza di ricovero o morte d… - g_formoso : RT @GiovaQuez: Potrebbe arrivare il 20 dicembre il via libera dell’Ema al vaccino Novavax #Covid_19 -