Coronavirus: scoperta a Monaco proteina che potrebbe prevenire infezione in modo affidabile (Di giovedì 16 dicembre 2021) i ricercatori del Prof. Ulrike Protzer, a Garching, presso Monaco di bavieRA, sono riusciti a sviluppare una proteina che previene in modo affidabile l'infezione da parte del virus e delle sue varianti negli esperimenti sulle cellule L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021) i ricercatori del Prof. Ulrike Protzer, a Garching, pressodi bavieRA, sono riusciti a sviluppare unache previene inl'da parte del virus e delle sue varianti negli esperimenti sulle cellule L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fisco24_info : Coronavirus oggi. Fauci: il richiamo protegge da Omicron: Rimane alta l’attenzione per la nuova variante scoperta i… - FirenzePost : Coronavirus: scoperta a Monaco proteina che potrebbe prevenire infezione in modo affidabile - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus The New York Times: la variante #Omicron del #COVID19 circolava… - malikapollo : @ll4_t3 @ClaudioItalia90 Le riviste scientifiche e mediche non sono d'accordo con lei. Per la cronaca: a gennaio 20… - vitcastagna : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus The New York Times: la variante #Omicron del #COVID19 circolava negli #U… -