Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 26.109 in un giorno. In crescita le terapie intensive, 123 i morti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il bollettino del 16 dicembre 2021 Secondo i dati di oggi, 16 dicembre, contenuti nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 26.109 nuovi casi di Coronavirus (ieri 23.195) e 123 morti, contro i 129 di ieri, e i 120 segnalati due giorni fa. Le persone attualmente positive al virus sono 317.930, in aumento rispetto a ieri quando erano 305.653. Da inizio emergenza, il numero totale di casi di contagio registrati in Italia si attesta a 5.308.180 unità, mentre i morti per Covid sono 135.301 da inizio pandemia. Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 16 dicembre 2021 La situazione negli ospedali Guardando alla situazione ospedaliera, sono 7.338 i pazienti ricoverati per Covid nei reparti in area non critica (+29 ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il bollettino del 16 dicembre 2021 Secondo i dati di oggi, 16 dicembre, contenuti nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 26.109 nuovi casi di(ieri 23.195) e 123, contro i 129 di ieri, e i 120 segnalati due giorni fa. Le persone attualmente positive al virus sono 317.930, in aumento rispetto a ieri quando erano 305.653. Da inizio emergenza, il numero totale di casi dio registrati in Italia si attesta a 5.308.180 unità, mentre iper Covid sono 135.301 da inizio pandemia. Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 16 dicembre 2021 La situazione negli ospedali Guardando alla situazione ospedaliera, sono 7.338 i pazienti ricoverati per Covid nei reparti in area non critica (+29 ...

Advertising

RegioneER : #sanitaER #coronavirus l’aggiornamento: 2.007 nuovi positivi su oltre 40mila tamponi. Aumentano i guariti (+1.036),… - infoitinterno : Coronavirus, ancora quasi 600 casi e 2 decessi. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva. Il confronto con un an… - infoitinterno : Coronavirus: ancora quasi 600 casi e 2 decessi. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva - SanteramoLiveIt : Coronavirus, ancora quasi 600 casi e 2 decessi. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva - LorenzoPuliga : RT @RegioneER: #sanitaER #coronavirus l’aggiornamento: 2.007 nuovi positivi su oltre 40mila tamponi. Aumentano i guariti (+1.036), stabili… -