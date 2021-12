Coppa Italia 2021 2022 | lo Spezia delude ancora | un ottimo Lecce agli ottavi contro la Roma

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Locontinua are e viene eliminato dalla. Nei sedicesimi arriva la prima sorpresa e sarà ilad affrontare ladi finale dellanazionale sponsorizzato Frecciarossa. Sul finire del primo tempo il vantaggio da parte degli ospiti firmato dal giovane polacco Listkowski, nella ripresa la chiude Calabresi prima dell’ora di gioco e così al Picco è 0-2. Nel primo tempo prime occasioni per lo, che approccia con veemenza ma pian piano cala alla distanza. Ne approfitta la squadra salentina, che prende sempre più coraggio e sfiora il gol con Listkowski che trova sulla sua strada un miracoloso Zoet, che non vuole essere da meno ...

La Spezia " Va in scena al Picco la sfida tra Spezia e Lecce valida per il campionato diSpezia - Lecce, segui la diretta Le formazioni SPEZIA (3 - 5 - 2): Zoet; Hristov, Erlic, Bertola; Ferrer, Sher, Kiwior, Agudelo, Bastoni; Strelec, Nzola. All. Thiago Motta LECCE (4 - 3 - ...Le formazioni ufficiali di Sampdoria - Torino, match dei sedicesimi di finale di2021/2022. Grande attesa per questo match in programma alle 21:00 di giovedì 16 dicembre. Quale sarà il risultato finale di una delle sfide più interessanti di questi sedicesimi di finale?...La Roma conosce la sua avversaria agli ottavi di Coppa Italia: sarà il Lecce di Baroni. La squadra pugliese, che milita nel campionato di Serie B, ha battuto 2-0 lo Spezia aggiudicandosi il passaggio ...Sarà Roma-Lecce uno degli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Ed ecco dunque tutte le informazioni sulla diretta in tv e in streaming, sulla data e l’orario della partita che andrà in scena ...