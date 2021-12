Coppa d’Africa: filtra la volontà del Napoli in caso di svolgimento (Di giovedì 16 dicembre 2021) La situazione riguardate lo svolgimento della Coppa d’Africa rimane incerta Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla della Coppa d’Africa. Il Napoli ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 dicembre 2021) La situazione riguardate lodellarimane incerta Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla della. Ilha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - DiMarzio : #CoppaDAfrica, la Africa Cup of Nations del prossimo gennaio rischia di saltare, l'#ECA fa muro: i motivi spiegati… - Gazzetta_it : Quarantena di 10 giorni per i giocatori quando rientreranno in Italia #coppadafrica - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Infortuni e Coppa d'Africa, il Milan stringe per #Adli. #SportMediaset - leovvi : @DomPepeLiberato il mio sogno è prendere Bremer, ma non so se il Toro lo venderebbe a gennaio. Magari si potrebbe… -