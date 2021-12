Cgil e Uil scioperano contro la manovra: fermi treni e bus. Le manifestazioni da Roma a Cagliari (Di giovedì 16 dicembre 2021) Otto le ore di astensione indette, che riguardano lavoratori pubblici e privati e i servizi. Cinque le manifestazioni organizzate: a Roma, Milano, Bari, Cagliari, Palermo . Nella capitale, in piazza ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 dicembre 2021) Otto le ore di astensione indette, che riguardano lavoratori pubblici e privati e i servizi. Cinque leorganizzate: a, Milano, Bari,, Palermo . Nella capitale, in piazza ...

Advertising

elio_vito : Grazie a Cgil e Uil, per questa giornata di sciopero. Perché la democrazia si nutre di confronto, contrasto, alteri… - rossipresidente : Ora in piazza a Roma e nelle altre città. Se siete lì anche voi, mandate le foto e le vostre opinioni. Visto che i… - petergomezblog : Sciopero generale, come si è arrivati alla protesta del 16 dicembre di Cgil e Uil: la riforma fiscale penalizzante… - GerriLiu5 : RT @NFratoianni: Qui in piazza del Popolo al fianco di #Cgil e #Uil e con migliaia di lavoratori e lavoratrici, contro una manovra del gove… - infoitinterno : Sciopero generale della CGIL Sicilia e della Uil Sicilia -